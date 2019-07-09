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بات قريبا من التعاقد معه

الاهلي يزاحم أستون فيلا على المصري أحمد حجازي

الاهلي يزاحم أستون فيلا على المصري أحمد حجازي
weam.co/599745
الرياض- الوئام:

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي الأهلي السعودي باتت قريبة من إعلان التوقيع مع مدافع منتخب مصر ونادي ويست برومويتش ألبيون الإنجليزي، أحمد حجازي 28 عاما.

وأوضح التقرير أن اختيار أحمد حجازي جاء بعد عرض عدد من الملفات على مدرب الفريق الذي فضل المدافع الدولي المصري.

ويأتي ذلك تزامنا مع ما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا عن رغبة أستون فيلا في التعاقد مع حجازي.

وشارك حجازي مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تحتضنها مصر حاليا، لكن منتخب الفراعنة ودع منافساتها من دور الستة عشر بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا.

وكان رئيس النادي الأهلي السعودي، المهندس أحمد بن بكر الصائغ، قد حسم إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش 28/ عاما/ لمدة ثلاثة أعوام قادما من ملطية سبور التركي.

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