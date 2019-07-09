المعهد السعودي الياباني للسيارات يَزِفُ 208 خريجين لسوق العمل

واس - الوئام:

احتفى المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة اليوم، بتخريج 208 متدربين يمثلون الدفعة السادسة عشرة من خريجي المعهد، وذلك بحضور وفد من القنصلية اليابانية في المملكة تقدمهم القنصل العام لليابان بجدة ماسايوكي مياموتو.

وأكد المدير التنفيذي للمعهد سالم الأسمري أن المعهد يعكس مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بنقل التقنية المتقدّمة إلى المملكة وصقل الشباب السعوديين بالمهارات وإعدادهم الإعداد الأمثل ليكونوا متفرّدين ومتميّزين في واحدة من أهم مجالات العمل كتقنية وصيانة السيارات وصناعتها.

من جانبه أوضح القنصل العام لليابان بجدة ماسايوكي أن العلاقات المتينة بين اليابان والمملكة العربية السعودية لم تُركز على الجانب الاقتصادي والسياسي فقط, بل اهتمت بصورة كبيرة بتدريب وتطوير مهارات الكادر البشري السعودي، خصوصًا الشباب منهم باعتبارهم الأساس في بناء مستقبل المملكة، عادًا هذا المعهد من أوائل ثمرات التعاون البناء بين البلدين الصديقين في هذا المجال, حيث أنه أسهم منذ العام 2002 في إمداد سوق العمل السعودي ،بما يزيد عن 3000 فني في مجال صيانة السيارات.

يذكر أن المتدرب يمضي عامين من الدراسة والتدريب في المعهد قبل تخرجه، كما يتدرب لثمانية أسابيع على رأس العمل بمراكز صيانة وورش شركات موزعي السيارات اليابانية في 37 مدينة حول المملكة, يتم الإشراف عليه خلال الأشهر الست الأولى من بدء مباشرته لعمله كـ “فني صيانة” من قبل مسؤولي الشركات ومدربي المعهد على حد سواء.