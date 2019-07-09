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من القطاع الخاص

“أكاديمية هدف”.. برنامج لإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل والأعمال

“أكاديمية هدف”.. برنامج لإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل والأعمال
weam.co/599755
واس - الوئام:

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” مؤخراً، “أكاديمية هدف” التي تهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، دعماً للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط والإبداع والابتكار.
وتمر مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي، للقيادات الواعدة في القطاع الخاص، من خلال أكاديمية “هدف للقيادة” بخمس مراحل، تشتمل على التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4 – 6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.
وتتمثل شروط الانضمام لأكاديمية هدف للقيادة في: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلا على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.
وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

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