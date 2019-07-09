القبض على مواطن امتهن القيام بعميات نصب واحتيال

الرياض - الوئام

تمكنت شرطة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، من القبض على مواطن ارتكب جريمة سلب تحت تهديد السلاح.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت – بفضل من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على (مواطن / في العقد الثالث من العمر) بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب حادثةِ سلب مركبةٍ بالقوة تحت تهديد السلاح وتهشيم زجاج عددٍ من المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن المواطن امتهن “القيام بعمليات نصب واحتيال من خلال نشر إعلانات وهمية للتأمين على المركبات عبر المواقع التسويقية الإلكترونية”.

وأضاف: “بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه من قبل الجهة المختصة أقرّ بارتكابه لعدد (٢٦) حادثةٍ جنائية من بينها (١٩) عملية نصبٍ واحتيال، جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية”.