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الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في صعدة ويكبّد ميليشيا الحوثي 23 قتيلا

الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في صعدة ويكبّد ميليشيا الحوثي 23 قتيلا
weam.co/599805
واس- الوئام

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، تقدمًا جديدًا في مديرية باقم شمال محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات اللواء الثالث حرس حدود تمكنت من تحرير عدد من التباب المحيطة بمركز مديرية باقم من الاتجاهين الجنوبي الشرقي، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 23 عنصرًا من الميليشيا الحوثية وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها, كما استعادت قوات الجيش اليمني خلال المعارك، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

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