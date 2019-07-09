“سكني إكسبو عسير” يختتم فعالياته بحضور وتفاعل أكثر من 5 آلاف زائر

واس- الوئام

اختتمت في أبها أمس فعاليات معرض “سكني إكسبو عسير”، الذي استمر لأربعة أيام، بعد أن شهد إقبالاً تجاوز 5500 زائر من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير، والمواطنين الراغبين في التعرف على الخيارات السكنية التي يوفرها برنامج “سكني”.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، خلال لقائه بزوار المعرض من المواطنين أن الصندوق حريص على أن يكون أقرب للمواطن، إذ يحرص على تقديم كل الحلول المناسبة والسماع لمقترحاته، حول البرامج والمبادرات، كما يحرص على تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطن.

وأفاد “العمودي” بأن الصندوق وفي ظل اكتمال منظومة الحلول التمويلية، يقدم كل خدماته من خلال فروعه المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، التي تعمل على مدار الأسبوع، تأكيداً لرسالة صندوق التنمية العقارية، وحرصه منذ تأسيسه على خدمة المواطنين، وتسهيل كل إجراءات حصولهم على مساكن ملائمة لهم، في إطار العمل الدؤوب لرفع نسبة التملك إلى 70% في 2030.

ويأتي نجاح المعرض امتداداً للنجاحات التي تحققت في كل من الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، إذ يهدف إلى توفير الوقت والجهد للمستفيدين في سبيل حصولهم على المسكن بكل يسر وسهولة وذلك عبر طرح باقة متنوعة من الحلول والمنتجات السكنية والتمويلية، التي صممت لتناسب جميع شرائح المجتمع، وفق رغباتهم واحتياجاتهم وقدراتهم المالية.

يشار إلى أن المعرض احتوى على 6 أجنحة صممت لخدمة المستفيدين، تنوعت ما بين خدمة المستشار العقاري، والجهات التمويلية والسكنية، وتم خلال المعرض استقبال طلبات المستفيدين التي تنوعت ما بين البناء الذاتي، والوحدات السكنية تحت الإنشاء، والوحدات السكنية الجاهزة، وحرص الصندوق العقاري على الإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة ببرنامج “القرض العقاري المدعوم” و”خدمة المستشار العقاري”، من خلال تنظيم ورشة تعريفية عن ذلك، كما شاركت وزارة الاسكان بجناح ” الأراضي المجانية” عرضت من خلاله أكثر 15 مخطط تضم أكثر من 13 ألف قطعة أرض مجانية في منطقة عسير، كما تم في المعرض توقيع 711 عقدًا للمستفيدين من الأراضي المجانية في مخطط عتود بخميس مشيط، كما حاز “سكني إكسبو عسير” على نسبة رضا الزوار عن تجربتهم بالمعرض على 87 % بشكل عام، وحقق المستشار العقاري وفقاً لإحصاءات المعرض على نسبة رضا بلغت 86%.