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الإحصاء الإيراني: طهران في قمة مؤشر البؤس

الإحصاء الإيراني: طهران في قمة مؤشر البؤس
weam.co/599825
الوئام - متابعات

كشفت بيانات حديثة لمركز الإحصاء الإيراني الحكومي عن ارتفاع مستوى مؤشر البؤس لدى الإيرانيين بسبب التدهور غير المسبوق للأوضاع الاقتصادية.

وأفاد التقرير الإيراني الرسمي بأن مؤشر البؤس المعني بـ”إجمالي نسب البطالة والتضخم” بلغ نحو 39% خلال الشهور القليلة الماضية.

وأوضح التقرير الموسمي أن الرقم الحالي لمؤشر البؤس تضاعف من 19.4% خلال الفترة نفسها قبل عامين.

وبلغ معدل البطالة والتضخم نحو 12.1%، و26.9% على الترتيب داخل عموم إيران في شتاء مطلع العام الجاري، قبل أن يصعد التضخم إلى نحو 37.6% في فصل الربيع الماضي، وفقا للتقرير.

وتوقع تقييم نشره صندوق النقد الدولي وصول معدل البطالة في إيران إلى 15.4% خلال عام 2019، بعد أن سجلت 13.9% عام 2018.

ومن المرجح، طبقا لصندوق النقد الدولي، أن تبلغ البطالة ذروتها وصولا إلى 37.2% في إيران بحلول عام 2020 نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي تواجهها الأخيرة.

وأكد مركز الإحصاء الإيراني في تقريره أن معدل النمو الاقتصادي للبلاد سجل سالب 8.4%، بينما من المنتظر زيادة نسب البؤس بشدة داخل إيران، وفقا للأرقام نفسها.

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