مسؤول عراقي رفيع المستوى يدعو للتطبيع مع إسرائيل

الوئام - متابعات

أدلى دبلوماسي عراقي بارز في الولايات المتحدة الأمريكية بتصريحات بشأن التطبيع مع إسرائيل فجرت عاصفة غضب في بغداد، وأثارت موجة انتقادات شاركت بها شخصيات سياسية بارزة.

في مطلع الأسبوع الحالي، قال السفير العراقي لدى واشنطن فريد ياسين، ردا على أسئلة خلال ندوة عامة في واشنطن بشأن موقف العراق مما سمي بـ”صفقة القرن”: “هناك أسباب موضوعية، لقيام علاقات بين العراق وإسرائيل، من بينها الجالية العراقية الكبيرة في إسرائيل”.

تصريحات المسؤول العراقي أثارت تساؤلات في الأوساط السياسية خاصة بعد وصفه مواطنين إسرائيليين ينحدرون من أصول عراقية بأنهم “جالية”، على الرغم من تشديده على أن “أبناء الجالية العراقية في إسرائيل، ما زالوا يعتزّون بتقاليدهم في حفلات الزفاف والغناء والطبخ”.

ووفقاً لتقديرات إسرائيلية غير رسمية، فإن حوالى نصف مليون شخص يعيشون في إسرائيل، هم في الأصل مهاجرون من العراق أو ينحدرون من أصول عراقية.

وأضاف الدبلوماسي العراقي أن السبب الموضوعي الآخر الذي يشجع على إقامة علاقات بين العراق وإسرائيل، يتمثل في “التفوق التكنولوجي الإسرائيلي في مجال زراعة الأراضي الصحراوية، التي تعاني شحاً في المياه”، في إشارة إلى إمكان انتفاع العراق من هذا التفوّق، لاستصلاح أراض صحراوية واسعة غرب البلاد وجنوبها.

لكن ياسين، عاد ليقول إن هذه الأسباب الموضوعية ليست كافية، مشيراً إلى أنه لن يتمكن من لقاء السفير الإسرائيلي في واشنطن، لأن العراق لا يقيم علاقات مع هذه الدولة، وقال إن “هناك أسباباً معنوية، واعتبارية، لا تسمح لنا بالتواصل مع إسرائيل”.

من جانبها، سارعت وزارة الخارجية العراقية إلى الإعلان أن “موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخي برفض الاحتلال الإسرائيلي، واغتصابه أرضاً عربية”.

ووصفت الوزارة، حديث سفيرها في واشنطن بـ “غير المناسب”، مشيرة إلى أن العراق يولي “أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، والتي غالباً ما تمثل محوراً أساسياً في المؤتمرات واللقاءات التي يحضرها ممثلونا ووفودنا في الخارج”. وقالت “يحصل أحياناً اجتزاء، أو نقص تعبير يقع فيه البعض يشوه موقف العراق المبدئي”، مشددة على أن “العراق لا يقيم علاقات رسمية مع دولة الاحتلال”، وأن العراقيين “ملتزمون مبدأ المقاطعة”، مشيرة إلى أن العراق داعم القضية الفلسطينية “في جميع المحافل الإقليمية والدوليّة، وعلى طول التاريخ”.

وجدّدت التأكيد على موقف بغداد “الرافض كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض والذي يقتل، ويهجّر، ويدمّر حياة الإنسان ظلماً وعدواناً”.

فيما طالب نواب عراقيون بـ “استدعاء سفير العراق لدى واشنطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار التصريحات التي تسيء إلى المواقف الثابتة للدولة ومحاسبة كل من يصرح أو يتكلم باسم العراق”.

واستنكر نواب تصريحات ياسين مؤكدين أنها “لا تمثل موقف العراق الرسمي والشعبي الرافض أية علاقة مهما كان نوعها مع الكيان الغاصب أرضنا المحتلة في فلسطين”. كما دعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الخارجية إلى “ضرورة ضبط تصريحات موظفيها”، وقالت إنها “تأسف لما صدر من تصريحات غير مسؤولة على لسان السفير العراقي في واشنطن” مشيرة إلى أنها لا تعبّر عن “إرادة” الشعب العراقي” في المقاطعة التامة لإسرائيل.

وخلال الأشهر الماضية، ترددت أنباء عن زيارات قامت بها شخصيات سياسية عراقية إلى إسرائيل، بينما انقسمت الأوساط الشعبية بين مؤيد ورافض.