بومبيو: ندعو شركاءنا وحلفاءنا إلى تصنيف حزب الله بأكمله منظمة إرهابية

الوئام - متابعات

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، شركاء الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها إلى تصنيف حزب الله بأكمله منظمة إرهابية.

وقال بومبيو، في تصريحات صحفية، إن عقوبات واشنطن الجديدة اليوم على حزب الله، هي جزء من جهود واشنطن لمواجهة تأثير فساد حزب الله على لبنان ولدعم استقرار البلاد.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على مسؤول أمني، ونائبين برلمانيين لحزب الله اللبناني. بحسب مستند رسمي حصلت الوئام على نسخة منه.

وفرضت الإدارة الأميركية، بحسب المستند، عقوبات على رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله اللبناني محمد رعد والمسؤول الأمني وفيق صفا والسياسي أمين شري وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية “اليوم، وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله، تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة حزب الله الخبيثة ودعم إيران”.

وبحسب البيان، فإن الوزارة حددت الأشخاص وهم “النائبين البرلمانيين أمين شري ومحمد رعد، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق بالحزب وفيق صفا”.