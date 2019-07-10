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في قرار مفاجئ

فهد المشيقح يعدل عن قراره بعدم التصويت للمرشحين

فهد المشيقح يعدل عن قراره بعدم التصويت للمرشحين
weam.co/599855
الوئام-الرياض-عبد المجيد بن طالب
فاجأ عضو شرف نادي النصر ” الذهبي ” العميد فهد المشيقح النصراويين بالعدول عن قراره، الذي اتخذه مساء أمس بعدم التصويت للمرشحين الخمسة لرئاسة نادي النصر في تغريدة عبر حسابه أن “النصر الكبير نصر الأمجاد كان ومازال  وسيبقى أمانة في عنقي وعنق أبني لن نصوت للقوائم  الخمس أنتهى “
ليعود مجدداً مغرداً أنه سيقوم بالتصويت لم يراه مناسباً لقيادة ناي النصر وذكر ” سامح الله من كان السبب!! انا مع النصر قلباً وقالباً وسنصوت لمن نراه الانسب سنعقد اجتماع عاجل “
مما أثار إستغراب الجماهير النصراوية بعد أن كان أول المبادرين في إمتناعه عن التصويت وتبعه الأعضاء الذهبيين.

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