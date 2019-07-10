طقس اليوم: أتربة وغبار في نجران والشرقية

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر والأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران.

تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.