ميزة جديدة في إنستغرام لمحاربة التنمر

متابعات -الوئام:

أطلقت شبكة إنستغرام ميزة ذكاء اصطناعي جديدة لتحذير المستخدمين من التعليقات المسيئة قبل نشرها.وتتيح هذه الميزة فرصة التفكير في التعليق والتراجع عنه.

وقالت المنصة إنها ستبدأ في وقت قريب اختبار طريقة جديدة أيضاً لحماية الحساب من التفاعلات غير المرغوب فيها، تسمى التقييد Restrict.

وتسمح هذه الطريقة للمستخدمين بإخفاء تعليقات مستخدمين محددين دون تنبيههم إلى التقييد.

ويمكن للمستخدم أن يجعل تعليقات مُقيد ظاهرة للآخرين بالموافقة عليها، مع منع المقيدين من رؤية وقت نشاط المستخدم على إنستغرام أو عند قراءة رسائلهم المباشرة.

واستخدمت المنصة الذكاء الاصطناعي منذ أعوام لكشف التنمر وغيره من أنواع المحتوى الضار في التعليقات، والصور، ومقاطع الفيديو.