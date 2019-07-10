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ضمن حملة رقابية موسعة

مخالفات وتعهدات تسجلها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ضد محلات بحفر الباطن

مخالفات وتعهدات تسجلها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ضد محلات بحفر الباطن
weam.co/599882
حفر الباطن - الوئام:

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة حفر الباطن، ضمن أعمالها الرقابية الميدانية 6 مخالفات في محلات بيع التبغ ومشتقاته تم من خلالها تحرير المخالفات المتضمنة تحصيل الغرامات طبقًا للتنظيمات المتعلقة بهذا الشأن.

وتضمنت الجولة تحرير 4 تعهدات لمحلات أخرى إضافة إلى قيام اللجنة بتركيب اللوحات التوعوية والتحذيرية في منافذ البيع والتي تهدف إلى توعية المجتمع بمخاطر التبغ على الفرد والمجتمع التي تتضمن أرقام البلاغات حال رصد أي مخالفة على هذه المحلات.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في صحة حفر الباطن أطلقت مؤخراً المرحلة الرقابية الثانية المتضمنة أخذ جولات على المقاهي للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.

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