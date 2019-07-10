النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

الوئام - وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، مما قلص المخاوف من فائض معروض، بينما أخلى منتجو نفط كبار بالولايات المتحدة منصات في خليج المكسيك قبل عاصفة وشيكة.

وبحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا بما يعادل 1.5% إلى 58.68 دولار للبرميل. وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 65 سنتا أو 1% إلى 64.80 دولار للبرميل بعد أن بلغ في وقت سابق 64.95 دولار.

وارتفع الخام الأمريكي وبرنت منذ بداية العام في الوقت الذي تقلص فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول “وبك” ومنتجون كبار مثل روسيا الإنتاج لتعزيز الأسعار.

لكن التوترات التجارية تثير المخاوف من ضعف في الطلب، ويبحث المستثمرون عن أدلة على أن الزيادة السريعة في الإنتاج الأمريكي يجري استهلاكها.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما تقلصت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.

وبحسب البيانات، هبطت مخزونات الخام 8.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو تموز إلى 461.6 مليون مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.

وتصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.