جماهير #الهلال تلمح لرحيل إدواردو بكلمات الوداع

إبراهيم آل صالح- الوئام

لمحت جماهير النادي العاصمي الهلال في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“ برحيل نجم الفريق المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو عن صفوف الزعيم بعدما مثل النادي العاصمي أربعة أعوام.

وقدمت جماهير الأزرق، الشكر والتقدير للبرازيلي الذي مثل الهلال لأربعة أعوام وحقق معهم بطولات عديدة كانت بدايتها بلقب كأس السوبر أمام الغريم التقليدي النصر لينتهي اللقاء بهدف وحيد بأقدام إدواردو لتطلق عليه الجماهير لقب “السوبر“، وهناك العديد من البطولات التي زف بها الفرح ما بين إدواردو والهلال.

ورصدت “الوئام” بعض تغريدات الجماهير ولحظات الوداع مع نجم فريقها كارلوس إدواردو:

وقال المغرد محمد القحطاني: “وانتهت القصة التاريخية للسوبر كارلوس إدواردو، بعد أن فرض أرقامه بأنه يكون أفضل أجنبي في تاريخ الهلال، ‏بعد أن كان هو الحل في وقت الأزمة، ‏بعد أن كان هو الحاسم في الظروف الصعبة، بعد أن كان هو المُنقذ في ظلّ الظروف القاهرة، أي وداع يُطاق؟ أي شوق سيقتلني؟.. ‏وداعًا إدواردو”.

وقال المغرد الليدر إياد: “رجل المهمات الصعبة والمباريات الحاسمة ‏أثبت نفسه من البدايات وكأنه يقول أنا أتيت من أجل إسعاد كل هلالي إدواردو الحاسم حان وقت الوداع يا رجل ‏ولكن ستبقى هنا في قلب كل هلالي إلى الأبد أفعالك باقية حتى وإن رحلت ياكارلوس”.

وقال أحد المغردين: “ابتدت الحكاية بسوبر وانتهت بسوبر ‏وما بين سوبر وسوبر (حكاية لاعب سوبر) ‏وداعًا ⁧‫إدواردو‬⁩ أعلم أننا سنندم”.

يذكر أن إدواردو، حقق مع الهلال 6 بطولات الدوري مرتين والسوبر مرتين وكأس الملك وولي العهد مرة واحدة.