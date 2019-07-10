التعليقات: 0

مسؤول يمني يلوح بتعليق السير بملف الأسرى بسبب المبعوث الأممي

مسؤول يمني يلوح بتعليق السير بملف الأسرى بسبب المبعوث الأممي
weam.co/599962
وكالات- الوئام

لوح مسؤول يمني موال للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء، بتعليق السير بملف تبادل المعتقلين والأسرى الذي تم التوقيع عليه في مشاورات ستوكهولم، مالم يصدر المبعوث الأممي موقفًا ضد تصرف ميليشيا الحوثي.

وقال هادي هيج، رئيس الفريق الحكومي الخاص بملف المختطفين والأسرى، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن أي احكام تصدر ضد نشطاء سياسيين غير قانوني، وإن ما صدر من أحكام للمحكمة الجزائية المتخصصة للميليشيا غير الشرعية، على 36 ناشطًا تصرف غير قانوني.

وأكد “هيج”، أن هذه التصرفات تصب في تعليق ملف الأسرى، وصولاً إلى القضاء عليه، مضيفًا: “نقول هذا بصوت عال ولغة واضحة، أنه إذا لم يتخذ المبعوث الأممي مارتن جريفيث، ومكتبه، موقفًا ضد هذه التصرفات فلا ينتظر السير في هذا الملف”.

وأصدرت ميليشيا الحوثي، أمس الثلاثاء، حكمًا بالإعدام بحق ثلاثين شخصية من الأسرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المبعوث الأممي إلى إقناع أطراف الأزمة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي، ويقضى اتفاق ستوكهولم بحل الوضع في الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، إلا أن ذلك الاتفاق لم يطبق بشكل فعلي حتى اليوم.

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في صعدة ويكبّد ميليشيا الحوثي 23 قتيلا

الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في صعدة ويكبّد ميليشيا الحوثي 23 قتيلا

ميليشيا الحوثي تصدر أحكامًا بإعدام 30 مختطفًا مشمولين باتفاق تبادل الأسرى

ميليشيا الحوثي تصدر أحكامًا بإعدام 30 مختطفًا مشمولين باتفاق تبادل الأسرى

التحالف: إحباط عملية إرهابية لميليشيا الحوثي لاستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر

التحالف: إحباط عملية إرهابية لميليشيا الحوثي لاستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي في صعدة

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي في صعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>