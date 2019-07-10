السودان يطلب إعفاءه من ديون بالمليارات

طالب السودان بإعفائه من ديون تقدر بعشرات المليارات، على خلفية نجاح ثورة الشعب وعزل النظام السابق.

وقال المستشار العام للاتفاقيات الدولية بوزارة العدل السودانية، وممثل الحكومة السودانية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، إن على المجتمع الدولي إعفاء بلاده من ديونها

الخارجية، وإنهاء العقوبات المفروضة عليها، وذلك لتحقيق انطلاقة جديدة بعد التوصل لحكومة انتقالية، تضم أعضاء من المجلس العسكري والمعارضة.

وأكد أسامة حميدة أن بلاده أصبحت في أعقاب “الثورة المجيدة” التي قام بها الشعب، في الطريق لمستقبل جديد، وقال إنه قد آن الآوان لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان “وإعفائنا من الديون الخارجية”. بلغت ديون السودان وفقا لتقرير لصندوق النقد الدولي، نحو 52 مليار دولار، أواخر عام 2016.

وأعلن حميدة أن المدعي العام السوداني سيتقدم في غضون أيام بتقرير بشأن الأحداث الدامية التي وقعت في الثالث من يونيو عند فض الاعتصام الشعبي أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

وأشار المسؤول السوداني إلى أنه سيتم بالتوازي مع ذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في جميع الأحداث التي وقعت منذ 11 أبريل الماضي.