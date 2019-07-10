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شاهد .. لحظة مرعبة .. اشتعال محرك طائرة أمريكية في الجو .. ورسالة غريبة من أحد الركاب

weam.co/599976
الوئام-متابعات

«بعد أن سمعنا صوتاً قوياً، رأينا الدخان يصعد إلى المقصورة، وعندها بدأنا نشعر بالرعب» هكذا قال أحد الركاب الذين كانوا على متن طائرة تابعة لخطوط «دلتا» الجوية الأميركية قبل أن تضطر للقيام بهبوط اضطراري في ولاية نورث كارولينا الأميركية بسبب عطل بأحد المحركات، بحسب تقرير نشره موقع شبكة «سي إن إن».
وأوضحت شركة الطيران أن نحو 150 راكباً على متن رحلة «دلتا 1425» كانوا متجهين من أتلانتا إلى بالتيمور يوم الاثنين عندما واجه أحد محركات الطائرة مشكلة.

ويظهر مقطع فيديو صوره أحد الركاب كيف بدأ المحرك بالاشتعال وبإصدار أصوات غريبة بينما كانت الطائرة لا تزال تحلق بالجو.

وقال الركاب إنهم علموا أن الطيار يخطط لهبوط اضطراري بعد نحو ساعة من إقلاع الطائرة تقريباً.

وأفاد تايلر كروغر، أحد ركاب الطائرة: «لقد أخرجت هاتفي وعرفت أنه لا يمكنني التواصل مع أحد، لكنني فقط أرسلت رسالة إلى أمي وقلت لها: أحبك».

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