مشاهير العالم في مواجهة غطاء الزجاجة

بعد “الثلج”، و”كيكي”.. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتحد جديد حمل اسم “تحدي غطاء الزجاجة”، بدأ في الولايات المتحدة ثم انتشر في العديد من دول العالم.

وبدلا من فتح غطاء الزجاجة باستخدام اليدين، على الشخص فتحها عن طريق قدمه، من خلال حركة رشيقة وتوجيه ركلة إلى الغطاء.

وظهر التحدي في كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام في مصر، من خلال اللاعب سيسي دالميدا، لاعب منتخب بنين.

كما اشتهر التحدي بين لاعبي كرة القدم، وشارك فيه إبراهيموفيتش وبول بوغبا نجم المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايتد، وماركو رويس قائد دورتموند والإسباني الشهير سيرجيو راموس، كما شارك فيه فنانون كثر.