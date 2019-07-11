الجزيرة تؤجج الصراع بين ليبيا والجزائر… والأخيرة تنفي التصريحات #تناقضات_الجزيره_امام_قطر

الوئام - متابعات

نفت الجزائر رسمياً، الأربعاء، صحة ما ادعته قناة الجزيرة القطرية من تصريحات زعمت أنها على لسان رئيس وزرائها نور الدين بدوي، ينتقد فيها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وزعمت قناة “الجزيرة” القطرية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الجزائري أبلغ أحد وزراء حكومة السراج أن “حفتر لا يمثل شيئاً أمام عظمة ليبيا”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، نفياً قاطعاً عما أوردته قناة الجزيرة من أخبار مفبركة، وأكد احترام بلاده لسيادة الدول وحرصها على عدم التدخل في شؤونها.

وجدد المصدر موقف بلاده الثابت والمبادئ التي تحكم سياستها الخارجية القاضية باحترام سيادة الدول وتحمل مسؤوليتها كدولة جارة وشقيقة لليبيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفضح فيها الجزائر الإعلام القطري الذي حاول مرات عديدة الترويج لأخبار كاذبة عن الوضع الداخلي أو عن علاقاتها مع الدول العربية.

وشدد المسؤول على أن “الجزائر التي ما زالت تدعو إلى حوار شامل بين جميع الأطراف الليبية بعيداً عن أي تدخل أجنبي، وأن الحل السياسي هو الحل للأزمة الراهنة”.

وأكد أن تسوية الأزمة الليبية لا يمكن أن تتأتى إلا من الشعب الليبي نفسه بعيداً عن أي تدخل أجنبي ومن خلال حوار شامل.