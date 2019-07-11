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تنسيق مصري قبرصي لمواجهة الانتهاكات التركية في المتوسط

تنسيق مصري قبرصي لمواجهة الانتهاكات التركية في المتوسط
weam.co/600001
الوئام - متابعات

ثمن السفير القبرصي في مصر خاريس موريسيس، الأربعاء، موقف مصر الرافض لمحاولات تركيا التنقيب على الغاز في المياه الاقتصادية الخاصة بها في البحر المتوسط.

وقال موريتسيس، في تصريحات صحفية: إن “هناك تعاونا وثيقا مع القاهرة، وانعكاس هذا التعاون ظهر جليا في بيان الخارجية المصرية الأخير ضد الانتهاكات التركية”، واصفًا البيان بأنه “كافٍ وواضح”.

وأضاف موريتسيس: “الموقف المصري يتفق مع القانون الدولي الذي يرفض الاعتداء التركي على حقوقنا السيادية”.

وفي وقت سابق، أعربت مصر عن قلقها بشأن إرسال تركيا سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل الجزيرة.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن “ذلك يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط”.

وشددت على “ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه”.

يذكر أن السفية ياووز هي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين، وترسو سفينة أخرى تحمل اسم الفاتح قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ مايو الماضي.

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، الذي كرّر مراراً تحذيراته لأنقرة.

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