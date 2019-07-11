ازدحام في سوق الانتقالات .. تعرف على التعاقدات و إغلاق السوق !

الوئام-الرياض-ابراهيم آل صالح

شهد سوق الانتقالات السعودي عدة تعاقدات لأندية الدوري السعودي للمحترفين للموسم القادم 2019/2020م و ذلك قبل إغلاق سوق الانتقالات و الذي سينتهي نهاية شهر اغسطس القادم

هذا و وتستعرض “الوئام” في هذا التقرير معظم الصفقات التي أعلن عنها رسميا :

الشباب

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، رسمياً، تعاقده مع الكولومبي دانيلو أسبريلا، مهاجم فريق الفيحاء المعار من العين الإماراتي.ونجح البلطان في الحصول على توقيع أسبريلا لتدعيم خط هجوم الشباب لمدة عامين مقبلين، وذلك ابتداءً من الموسم القادم، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء إعارته مع الفيحاء.

كما أعلن حصوله على توقيع عبد الله الشامخ؛ لاعب الرائد، لمدة ثلاث سنوات، بداية من الموسم المقبل.

وتعاقد الشباب مع اللاعب محمد عطية 27 عاما، بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات، قادما من أحد.

الأهلي

أعلن نادي أهلي جدة عن تعاقده مع المدافع خالد البركة لاعب نادي الحزم بعقد يمتد إلى عام 2024.

وشارك صاحب الـ “28 عاما” خلال 24 مباراة مع الحزم كلاعب أساسي في الدوري، بمعدل 2119 دقيقة، وسبق وخاض تجربة مع نادي هجر.

كما وقعت إدارة النادي مع لاعب وسط نادي الفيصلي سلطان مندش عقداً احترافياً، لثلاثة مواسم مقبلة، اعتباراً من بداية الموسم الرياضي المقبل.

الفتح

وأعلنت إدارة نادي الفتح السعودي عن التعاقد بشكل رسمي مع ماجد كنبه، قادما من الباطن، بموجب عقد يمتد لموسمين.

كما أعلنت الحصول على خدمات لاعب الجيل محمد الناجي لمدة ثلاثة سنوات.

كما أعلنت التعاقد مع اللاعب المغربي مروان سعدان قادماً من تشيكور ريزا سبور التركي لمدة موسمين ابتداءً من الموسم المقبل.

ويلعب سعدان (27 عاماً) في مركز لاعب الوسط المدافع، وقال النادي المنتمي إلى منطقة الأحساء إن التعاقد معه جاء بناء على توصية من المدير الفني التونسي فتحي الجبال.

الاتحاد

وقع نادي الاتحاد مع المدافع الدولي حمدان الشمراني، قادما من صفوف فريق الفيصلي، بعقد يمتد حتى 2023 وذلك في أولى صفقات الموسم المقبل.

وتدرج حمدان الشمراني في الفئات السنية لنادي أهلي جدة، ومثل الفريق الأول موسم 2016 – 2017، قبل أن تتم إعارته إلى الفيصلي في الموسم وانتقل الصيف الفائت بشكل دائم إلى الأخير.

كما أعلن النادي تعاقده رسميًا مع اللاعب عبدالاله المالكي لاعب نادي الوحدة السعودي السابق، ليواصل العميد صفقاته على الصعيد المحلي.

كما أعلن عن التعاقد مع عبدالرحمن العبود قادما من نادي الاتفاق للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة أربع سنوات.

الفيحاء

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع لاعب خط الدفاع ونجم نادي الاتحاد عمر المزيعل بعقد احترافي لمدة 3 سنوات.

عمر المزيعل صلحب ال 27 عاما انتقل إلى صفوف نادي الفيحاء خلال فترة الانتقالات الشتوية في الموسم المنصرم قادماً من نادي الاتحاد بنظام الإعارة وشارك مع الفيحاء في 7 مواجهات.

كما أعلنت إدارة نادي الفيحاء عن تعاقدها مع اللاعب مهند فلاتة نجم الهلال السابق لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

كما جددت الإدارة عقد الدولي الأردني عامر شفيع، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، لمدة سنة قابلة للتجديد.

كما تعاقدت مع مع لاعب خط وسط الدفاع بندر ناصر المطيري قادمًا من نادي الباطن. وأنهت إدارة النادي التعاقد مع المطيي بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

وأنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع المهاجم حمد الجهيم قادمًا من نادي الفتح، وأعلن المركز الإعلامي لنادي الفيحاء أن الجهيم وقع على عقد انتقال للفريق لمدة موسمين.

الحزم

أنهت إدارة الحزم برئاسة عبدالله المقحم، تعاقدها مع أحمد الشمراني، لمدة عامين، قادماً من صفوف فريق الوحدة.

وسبق للشمراني التدرج في الفئات السنية للاتحاد قبل الانتقال إلى الباطن في موسم 2016 – 2017، على سبيل الإعارة، ومنه إلى الوحدة منذ عام 2017.

كما نجحت الإدارة في إتمام التعاقد مع اللاعب عبدالعزيز الناشي لمدة موسمين، بحسب ما ذكره المركز الإعلامي التابع للنادي.

وحصل الفريق على خدمات يوسف عمر القادم من الجيل لمدة ثلاثة مواسم.

كما تعاقد مع لاعب خط الوسط المالي إبراهيما تانديا، وأنهت إدارة النادي برئاسة عبدالله المقحم إجراءات انتقال اللاعب قادمًا من نادي سيبسي الروماني وبعقد يمتد لـ 3 سنوات.

العدالة

وقعت إدارة العدالة مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي لتمثيل الفريق بالموسم المقبل.

وسبق للمثلوثي الاحتراف بالدوري السعودي مع نادي الباطن في موسم 2018 لمدة 6 أشهر، وكان الحارس التونسي انتقل إلى النجم الساحلي من الإفريقي التونسي عام 1999، ليقضي ما يقرب من 19 عامًا في صفوفه، قبل أن يعود مجدداً للإفريقي.

أبها

أعلن نادي أبها، ضم لاعب الترجي سعد بقير رسميًّا بعقد يمتد لموسمين، كما أنهت الإدارة إجراءات التعاقد مع حارس المرمى المغربي عبدالعالي المحمدي، لمدة موسم واحد، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم.

يُذكر أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، سبق وأن لعب مع نادي الكوكب المراكشي المغربي من عام 2010 حتى عام 2015، ثم انتقل إلى نادي نهضة بركان المغربي في الفترة بين عامي 2015 و2019، وحقق معه المركز الثاني في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما أعلنت الإدارة التعاقد مع المدافع فهد المرواني “30 سنة” وذلك لمدة موسم واحد لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجحت في الحصول على خدمات اللاعب أسامة عاشور خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأعلنت التعاقد مع اللاعب سلطان الشريف، لتدعيم صفوف الفريق الكروي خلال منافسات الموسم الجديد 2019-2020.

وسبق للاعب صاحب الـ27 عاما، تمثيل الفئات السنية للنادي الأهلي، وشارك مع نجران بين عامي 2014 و2016، ثم انتقل إلى الرائد حتى عام 2018

الوحدة

أنهت إدارة نادي الوحدة، تعاقدها الرسمي مع الحارس الدولي الجزائري مصطفي زغبة لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قادمًا من فريق وفاق سطيف الجزائري.

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة، تعيين خالد الحازمي مديرًا للفريق الأول لكرة القدم.

كما تعاقدت مع الثنائي عبدالرحمن الريو ومحمد القرني، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأعلنت التعاقد مع اللاعب حاتم بلال لتمثيل الفريق بداية من الموسم المقبل.

كما وقع الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش المدير الفني الجديد لفريق الوحدة عقد تدريب الفريق.

الشباب

أعلن نادي الشباب، التوقيع مع اللاعب عبدالملك الخيبري لموسمين. وكان الخيبري انتقل من صفوف الشباب إلى نادي الهلال في صيف 2016.

الفتح

أعلنت إدارة نادي الفتح، تعاقدها مع لاعب خط الوسط سعيد الدوسري لمدة موسم واحد.

ولعب الدوسري لعدة أندية حيث بدأ مع الشباب ثم انتقل إلى التعاون في عام 2016 ثم الحزم مطلع العام الجاري.

التعاون

أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم، تعاقدها مع أحمد عسيري مدافع اتحاد جدة وذلك لمدة ثلاث مواسم، وذلك بعد أيام من توقيعه مخالصة مالية مع ناديه.

ولعب عسيري في صفوف اتحاد جدة قرابة 10 مواسم، وكان قائداً للفريق في المواسم الأخيرة، وأسهم بتحقيق الفريق لقب كأس الملك مرتين وكأس ولي العهد عام 2017.

الفيصلي

أعلن نادي الفيصلي عن التعاقد مع المهاجم البرازيلي ”ويليام ألفيس” خلال الصيف الجاري.

الفيصلي وقع مع ويليام ألفيس لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين بعد أن تجاوز اللاعب الفحص الطبي .