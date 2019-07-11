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قام بتصويرها عبر السناب شات

سجن مقيم «عاكس» فتاة في مركز تجاري بجدة

سجن مقيم «عاكس» فتاة في مركز تجاري بجدة
weam.co/600023
جدة- الوئام:

أصدرت المحكمة الجزائية بجدة، حكماً بحبس وافد من الجنسية اليمنية 10 أيام؛ لإدانته في واقعة معاكسة فتاة في مركز تجاري وتصويرها عبر السناب شات وتبادل الصور معها.

وتشير التفاصيل إلى أن أحد المواطنين استدعى الدوريات الأمنية عقب دخوله في مشادة مع وافد؛ بسبب التقاطه صورة لشقيقته؛ حيث جرى مباشرة الواقعة وإحالة كل الأطراف إلى النيابة العامة، قبل أن تتم إحالة المتهم إلى القضاء.

وعاقبت المحكمة- بحسب عكاظ-  المتهم بسجنه 10 أيام مع أخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار فعله مرة أخرى؛ حيث اعتبرت ما صدر من المتهم محرماً شرعاً ووصفته في حكمها من “متخذي الأخدان” الواردة في القرآن الكريم وهي العلاقات المحرمة وأصدقاء الفاحشة.

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