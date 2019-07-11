إيران تنفي احتجاز الناقلة البريطانية ولندن ترد: حاولتم وفشلتم

لندن- الوئام:

نفت إيران اليوم الخميس صحة تقارير تحدثت عن محاولتها احتجاز ناقلة نفط بريطانية أمس الأربعاء في الخليج العربي ، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وكانت شبكة “سي إن إن” الإخبارية نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤولين أمريكيين أن خمسة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني فشلت في محاولة للاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

وأوضح المسؤولان أن الناقلة “بريتيش هيريتيدج” كانت تبحر من الخليج العربي وتعبر إلى منطقة مضيق هرمز عندما اقتربت منها الزوارق الإيرانية.

وأمر الإيرانيون الناقلة بتغيير مسارها والتوقف في المياه الإقليمية الإيرانية القريبة، وفقا للمسؤولين. وذكرت “سي إن إن” أن طائرة أمريكية كانت تحلق في المنطقة وسجلت مقطع فيديو للواقعة.

وكانت الفرقاطة البحرية الملكية البريطانية “إتش إم إس مونتروز” ترافق الناقلة من الخلف. وصوبت بنادق من سطح السفينة على الإيرانيين وحذرتهم شفهيا ليتراجعوا ففعلوا وفقا للشبكة الأمريكية.