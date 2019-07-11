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بسبب ثغرة خطيرة

“آبل” تحذر مستخدمي “آيفون”: هواتفكم قد تتعرض للتدمير

“آبل” تحذر مستخدمي “آيفون”: هواتفكم قد تتعرض للتدمير
جهاز آيفون المحمول
weam.co/600063
الوئام - وكالات:
طالبت شركة “آبل” الأمريكية جميع مستخدمي نظام تشغيل “آي أو إس” الخاص بهواتف “آيفون” بضرورة تحديث نظام تشغيلهم فورا، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة.

ونشر موقع “ماك رامورز” التقني الخاص بأخبار “آبل” تقريرا، يشير فيه إلى طرح “آبل” تحديث أمني جديد لنظام تشغيلها “آي أو إس”، والذي يعالج ثغرة خطيرة في نظام التشغيل.

وطالب الموقع المستخدمين بضرورة تحديث نظام تشغيلهم، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة، التي تتمثل في ظهور رسائل “خبيثة مشوهة” في هاتف آيفون.

وتتمثل خطورة تلك الثغرة الخطيرة في أن تلك الرسائل المشوهة تكسر تشفير نظام “آي أو إس”، وتعطل منظومة التشفير بالداخل، ما يجعلها تدمر الهاتف بالكامل، وتجعل عملية إصلاحه مستحيلة تقريبا.

وأوضح التقرير أن بداية ظهور تلك الثغرة كان في 13 مايو الماضي، لذلك فإن التحديث الجديد يجعل مستخدمي “آيفون” في أمان.

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