محكمة سودانية تأمر شبكات الاتصالات بإعادة تشغيل خدمات الإنترنت

الخرطوم - الوئام:

أمرت محكمة سودانية في العاصمة الخرطوم، اليوم، شبكات الاتصالات والإنترنت، بإعادة تشغيل خدماتها، بعد انقطاع دام لأكثر من 30 يوما، بأمر المجلس العسكري من بعد فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني.

وعبر مواطنون سودانيون عن ارتياحهم لقرار المحكمة، معللين بأن “التكنولوجيا أساسية في حياتنا. وكلّ شيء موجود في هواتفنا. المصرف والدراسات أو أي شيء آخر، ولذا الإنترنت مهم كثير في حياتنا”.

فيما أورد آخرون أنهم كانوا معزولين عن العالم بسبب قطع خدمات الإنترنت، فلا أحد يعرف عنهم شيئا، ولا هم يعرفون ماذا يجري في العالم، فضلا عن انعدام التواصل بين الناس، وقال مواطن: “لم نعرف شيئاً عن الآخرين، عن بعضنا، ولا عن حالة البلاد بشكل عام”.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان توصل مع تحالف من الأحزاب المعارضة والمجموعات التي تمثل المحتجين إلى اتفاق لتقاسم السلطة، السبت الماضي، في خطوة وصفها كثيرون بالإيجابية، فيما رأى آخرون أنها تمهّد للخروج من عقود من الحكم القمعي الديكتاتوري.