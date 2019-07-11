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الحرس الثوري: بريطانيا وأمريكا ستندمان على احتجاز ناقلة إيرانية

الحرس الثوري: بريطانيا وأمريكا ستندمان على احتجاز ناقلة إيرانية
weam.co/600071
طهران - الوئام:

سبت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم، إلى نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن بريطانيا والولايات المتحدة ستندمان على احتجاز ناقلة نفط إيرانية.

ونقلت تسنيم عن العميد علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري: “يتخذون الآن إجراء لا يحتاج قدرات بل قدرا من الغباء”، وأضاف: “ما كانت الحكومة الأمريكية… وأيضا إنجلترا… لتتخذا هذا الإجراء لو أنهما أجرتا أقل الحسابات”.

وتابع قائلا: “لقد استأجرنا هذه السفينة وقمنا بتحميلها بالشحنة. تصرفهما كان أحمق جدا وستندمان على ذلك قطعا. سنعلن عن ردنا”.

واعتلت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية، الأسبوع الماضي، الناقلة الإيرانية (جريس 1) قبالة جبل طارق واحتجزتها للاشتباه في أنها تنقل نفطا لسوريا انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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