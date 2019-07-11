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داعيا الطرفين للمفاوضات

المبعوث الأمريكي: لا نملك عصا سحرية لحل القضية الفلسطينية

المبعوث الأمريكي: لا نملك عصا سحرية لحل القضية الفلسطينية
weam.co/600080
الوئام - وكالات:

قال مبعوث الرئيس الأمريكي للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جيسون غرينبلات، إن الإدارة الأمريكية تسهل لعملية السلام، وليست وسيطاً، ولا تملك عصا سحرية لإيجاد الحل.

وأكد غرينبلات، في مقابلة مع قناة فضائية، أن الإدارة الأمريكية ستقدم خطة السلام إلى الجانبين وستستمع لردهما وملاحظاتهما عليها.

ودعا غرينبلات، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للعودة لطاولة المفاوضات دون شروط، وقال إن “الإدارة الأمريكية ملتزمة بعرض الخطة السياسية إلى جانب الخطة الاقتصادية، لأن الاثنتين تكملان بعضهما”.

وأشار إلى أن على الفلسطينيين و”الإسرائيليين” النظر إلى الخطة الأمريكية عند تقديمها ودراستها، منطلقاً للتفاوض.

وأضاف غرينبلات، أن الخطة الاقتصادية لن تنجح إذا لم تكن هناك خطة سياسية يتفق عليها الفلسطينيون و”الإسرائيليون”.

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