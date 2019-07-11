“النقل البريطانية” تصدر دليلا إرشاديا للسفن لتوخي أقصى درجات الحذر في مضيق هرمز

متابعات- الوئام

أصدرت وزارة النقل البريطانية، حسب ما أعلنه التلفزيون البريطاني اليوم الخميس، دليلا ارشاديا جديدا لكل السفن البريطانية لتوخي أقصى درجات الحذر في مضيق هرمز.

نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، في وقت سابق اليوم، عن مسؤولين أمريكيين، أن خمسة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني فشلت في محاولة للاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

وأوضح المسؤولان، أن الناقلة “بريتيش هيريتيدج” كانت تبحر من الخليج العربي وتعبر إلى منطقة مضيق هرمز عندما اقتربت منها الزوارق الإيرانية التي أمرت الناقلة بتغيير مسارها والتوقف في المياه الإقليمية الإيرانية القريبة.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن طائرة أمريكية كانت تحلق في المنطقة وسجلت مقطع فيديو للواقعة، فيما كانت الفرقاطة البحرية الملكية البريطانية “إتش إم إس مونتروز” ترافق الناقلة من الخلف، وصوبت بنادق من سطح السفينة على الإيرانيين وحذرتهم شفهيًا ليتراجعوا فاستجابوا.