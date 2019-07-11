لأول مرة.. فريق نسائي يمثل المملكة في كأس العالم للبولينج

تستعد المملكة لإرسال فريق من 6 رياضيين للتنافس في بطولة العالم للسيدات للبولينج في أمريكا في الفترة من 22 إلى 30 أغسطس.

وسيضم الفريق نهلة عدس ومريم الدوسري من الخبر ومشاعل العبد الواحد وغادة نمر وأماني الغامدي من الرياض وهديل تارمين من جدة إلى جانب مدربة المنتخب النسائي المصرية سارة جمال للتنافس ضد أفضل الرياضيين في العالم.

وتأتي هذه الخطوة من البرامج التي يعدها الاتحاد السعودي للبولينج برئاسة رئيس مجلس الاتحاد السعودي للبولينج بدر آل لشيخ لدعم ممارسة المرأة في لعبة البولينج تماشيا مع توجه المملكة ورؤية 2030 لدعم المرأة في مجال الرياضة، وسبقها ثلاث مشاركات في بطولات نسائية محلية في عام 2018 و أربعة بطولات نسائية مفتوحة في المملكة لعام 2019 لإضافة إلى مشاركة الفريق النسائي في البطولة العربية والتي أقيمت في مصر في شهر فبراير الماضي

وأشاد بدر آل الشيخ بهذه المنافسة وقال، “نحن سعيدين بتمكين المرأة في الرياضة وخلق فرص لبنات الوطن لتمثيل المملكة في المحافل الدولية مما سيعكس إيجابيا على تطور الرياضة النسائية في المملكة”.

من جهته أشاد الشيخ طلال رئيس الاتحاد العالمي للبولينج على هذه المشاركة قائلاً ” إن هذه مناسبة هامة للبولينج العالمي ولفريق السيدات المشارك في هذه البطولة واللاتي عملن بجد للوصول لهذه المرحلة”. وأضاف” أهنئ اللاعبات والاتحاد السعودي للبولينج لإتخاذهم هذه الخطوة”.