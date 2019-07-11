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إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين

“الجوازات” تبدأ الأحد المقبل تمديد “هوية زائر ” للأشقاء اليمنيين لمدة ستة أشهر

“الجوازات” تبدأ الأحد المقبل تمديد “هوية زائر ” للأشقاء اليمنيين لمدة ستة أشهر
weam.co/600157

إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية لمدة (6) ستة أشهر، تبدأ المديرية العامة للجوازات اعتباراً من يوم الأحد المقبل 11 / 11 / 1440هـ ، في استقبال طلبات تمديد”هوية زائر” الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين بالمملكة وفق التالي:
أولاً / من انتهت صلاحية تأشيرة زيارته بتاريخ 9 / 7 / 1440هـ ويرغب في تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية، يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد ) بأجهزة الصراف الآلي قبل نهاية يوم 25 / 11 / 1440هـ، وقيام مستضيفه بطباعة هوية زائر بعد انتهاء فترة السداد بتاريخ 1440/11/25هـ من خلال حسابه بمنصة (أبشر ).
ثانياً / من انتهت تأشيرة زيارته قبل أو بعد تاريخ 9 / 7 / 1440هـ يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد )، ومراجعة مواقع الجوازات المخصصة لإنهاء إجراءات هوية زائر للأشقاء اليمنيين في مناطق المملكة كافة.
وأكملت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني الاستعدادات اللازمة لإنهاء طلبات المستفيدين.

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