التعليقات: 0

إخلاء مسجدين في ميونيخ بعد تهديدات بوجود قنابل

إخلاء مسجدين في ميونيخ بعد تهديدات بوجود قنابل
weam.co/600163
الوئام - وكالات

أخلت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، مسجدين في مدينة ميونيخ، جنوبي ألمانيا، بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخلهما.

وقالت الشرطة: إن “رسالتين بالبريد الإلكتروني حملتا نفس مضمون التهديد وجهتا” ظهر اليوم الخميس، إلى المسجدين الكائنين بحيي باسينج وفرايمان بالمدينة.

وأعلنت وجود درجة عالية من الخطورة في الموقعين، لكنها لم تفصح عن تفاصيل أخرى.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية بعد نهاية مهمة تفتيش المسجدين إنهم لم يعثروا على شيء.

يأتي ذلك بعد يومين من إخلاء المسجد المركزي بمدينة كولونيا، الثلاثاء الماضي، على خلفية تهديد مزعوم بوجود قنبلة.

قالت الشرطة الألمانية في بيان: “وصل المسجد خطاب إلكتروني يحوي تهديدا كبيرا ما تطلب التصرف بسرعة، ونواصل عملية فحصه وتفتيشه”.

ووفق البيان، انتشر عدد كبير من سيارات وعناصر الشرطة في محيط المسجد.

ولم تنشر أي معلومات عن فحوى خطاب التهديد، أو النتائج النهائية لتفتيش المسجدين.

وشهدت الأشهر الأخيرة في ألمانيا تكرار عمليات تهديد بوجود قنابل في مبانٍ عامة ثبت أنها جميعا لم تكن حقيقية.

روابط ذات صلة

ألمانيا: القبض على شخص ينقل 41 كيسا من الكوكايين داخل معدته

ألمانيا: القبض على شخص ينقل 41 كيسا من الكوكايين داخل معدته

الشرطة الألمانية تلقي القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم باريس الإرهابي

الشرطة الألمانية تلقي القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم باريس الإرهابي

الشرطة الألمانية: مقتل 136 طفل خلال 2018 بطرق عنيفة

الشرطة الألمانية: مقتل 136 طفل خلال 2018 بطرق عنيفة

الشرطة الألمانية تهرع لإنقاذ “دمية باكية”

الشرطة الألمانية تهرع لإنقاذ “دمية باكية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>