التعليقات: 0

وفاة حرم عبدالعزيز بن عجلان العجلان

وفاة حرم عبدالعزيز بن عجلان العجلان
weam.co/600166

انتقلت إلى رحمة الله – المغفور لها بإذن الله- نورة بنت حسن اللويبة، حرم الشيخ عبدالعزيز بن عجلان العجلان، اليوم الخميس.

وتقدم الشيخ عجلان بن عبدالعزيز العجلان، والشيخ محمد بن عبدالعزيز العجلان، والشيخ فهد بن عبدالعزيز العجلان، وجميع العامين في مجموعة عجلان وإخوانه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عجلان العجلان في وفاة حرمه، وإلى بناتها (الدكتورة البندري- هند- مها- نوال- أمل- وفاء- جواهر).

ويتلقى الشيخ عبد العزيز بن عجلان العجلان التعازي في حرمه نورة بنت حسن اللويبة التي وافتها المنية اليوم الخميس وسيتم الصلاة عليها غدا الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في أم الحمام وستوارى الثرى في مقبرة الشمال، ويتقبل العزاء للرجال والنساء في منزل الشيخ عبد العزيز العجلان في حي حطين بالرياض.

“الوئام” تتقدم بالتعازي والمواساة للشيخ عبد العزيز العجلان وذوي الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

روابط ذات صلة

الغرفة التجارية بالرياض: يجب مقاطعة الاستيراد والتعامل مع الشركات التركية

الغرفة التجارية بالرياض: يجب مقاطعة الاستيراد والتعامل مع الشركات التركية

رئيس الغرفة التجارية: المشاهير قدّموا دعاية للشراء في تركيا وعليهم الآن التحذير

رئيس الغرفة التجارية: المشاهير قدّموا دعاية للشراء في تركيا وعليهم الآن التحذير

عجلان العجلان يحصد العدد الأكبر من أصوات الناخبين بغرفة الرياض

عجلان العجلان يحصد العدد الأكبر من أصوات الناخبين بغرفة الرياض

عجلان العجلان: تعلمت في سوق الديرة.. وهذه قصه «مان ديفان»

عجلان العجلان: تعلمت في سوق الديرة.. وهذه قصه «مان ديفان»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>