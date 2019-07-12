وزير الحج: ابذلوا كل الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

تفقد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ظهر الخميس، مقر مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية بمكة المكرمة، ووقف على جاهزية المؤسسة والأعمال التي تقوم بها في خدمة ضيوف الرحمن.

وعقد وزير الحج والعمرة اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان ونائبه الدكتور مصطفى بياري وأعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الاجتماع عرض الخطة التشغيلية لأعمال المؤسسة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠ه.

وقدمت بين يدي الوزير عرض شامل لمشروع تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة، وهدفه والخط الزمني العام للمشروع ومراحله، وصولا لإنجازاته. بالإضافة إلى المبادرات التي ستقدمها المؤسسة وتشمل مبادرة الحيز الذكي ، ومبادرة الراصد الميداني، والمكاتب النموذجية والتي تشمل حزمة من الأنشطة والمبادرات كالحج الأخضر، وتطبيق مؤشرات قياس الأداء لكافة أنشطتها، وتطبيقات إلكترونية وأساور ذكية تخدم الحاج ومقدم الخدمة، بجانب برامج متنوعة تثري تجربة الحاج.

وتطرق العرض إلى أبرز إنجازات المؤسسة بلغة الأرقام من التوسع في تقديم الوجبات مسبقة التجهيز إلى القيام بالدراسات البحثية الميدانية بغرض قياس مستويات رضا المستفيدين عن جود الخدمات، إضافة للتوسع في التطبيق الإلكتروني ليشمل جميع خدمات المؤسسة.

وحث وزير الحج والعمرة خلال الاجتماع، العاملين في المؤسسة على بذل الجهود كافة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-.

من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عباس قطان دعم وتوجيهات معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن التي من شأنها الرقي بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدم خدماتها في هذا العام لأكثر من 380 ألف حاج عربي يفدون من 19 دولة عربية.

وأكد نائب رئيس المؤسسة الدكتور محمد بياري أن المؤسسة في هذا العام تقدم مبادرات وخدمات جديدة وفق معايير وآلية ومؤشرات أداء محددة، ضمن جهود المؤسسة بإشراف من وزارة الحج والعمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشدد الدكتور بياري إلى أن المؤسسة سائرة بقوة نحو التحول لشركة مساهمة مغلقة وأنها بالمراحل النهائية بالتنسيق مع مقام وزارة الحج والعمرة، مضيفا:”نتطلع إلى أن تكون المؤسسة رائدة في خدمتها لحجاج بيت الله الحرام وتسعى بالمستقبل القريب الى التطبيق والعمل بنظام الشركات باستقطاب افضل الكوادر والخبرات التي ستساهم في رفع مستوى الأداء بما يوازي مستوى الشركات الكبرى والعالمية ذات رؤس الأموال العالية”.