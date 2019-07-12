الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للسودان للوصول لاتفاق يقود للاستقرار

الخرطوم- الوئام:

أكد وزير خارجية فنلندا رئيس المجلس الأوروبي بيكا هافستو الذي يزور الخرطوم حاليًا، دعم الاتحاد الأوروبي للسودان للوصول لاتفاق يقود للاستقرار ويمنع العنف ويؤدي لتشكيل حكومة.

وقال إنه سيقدم تقريرًا بهذا الشأن الاثنين المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بلجيكا .

ووعد بيكا هافستو بأنهم سيتحدثون مع أمريكا في مسألة الوضع الاقتصادي في السودان وكذلك مع المملكة العربية السعودية و الإمارات ومصر نسبة لدورهم في المنطقة.

وأضاف أنه عقد عدة لقاءات في السودان شملت رئيس المجلس العسكري الانتقالي و نائب رئيس المجلس بحانب لقاءات مع قوى الحرية والتغيير والمجتمع المدني مضيفا أنه التقى أيضًا الوساطة الإفريقية للتعرف علي وضع الاتفاق والنقاط العالقة.

وأكد وزير خارجية فنلندا أنه سيغادر إلى القاهرة في إطار هذه الجولة الإقليمية التي تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات لدعم دورهم لاستقرار السودان، مشيرًا إلى أن لقاءاته تركزت حول الوضع الراهن ودعم عملية السلام و الاستقرار ،لافتًا النظر أن الاتحاد الأوروبي ينتظر أخبارًا إيجابية من السودان لدعمه .