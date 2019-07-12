وظائف شاغرة في الرياض وجازان وحائل

أعلنت شركة المطاحن الثانية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة وتأمل الشركة ممن تتوفر لديه الشروط الموضحة إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: jobs@mc2.com.sa
وذلك خلال اسبوعين من تاريخ 14 /7 /2019 ومراعاة كتابة أسم الوظيفة والمدينة المتقدم عليها في خانة عنوان الإيميل.
وقالت ان الوظائف المتاحة هي:
أخصائي صيانة (الرياض – وظيفة واحدة).
أخصائي مواصفات المنتجات (الرياض – وظيفة واحدة).
أخصائي زيارة واختبار المختبرات (الرياض – وظيفة واحدة).
أخصائي أمن صناعي (الرياض – وظيفة واحدة).
أخصائي دعم تقنية معلومات (الرياض – وظيفة واحدة).
مراقب شؤون موظفين (جازان – وظيفتان).
منسق التدريب (جازان – وظيفة واحدة).
أخصائي ميزانية (جازان – وظيفتان).
محاسب (جازان – وظيفة واحدة).
أخصائي أعلاف (جازان – وظيفة واحدة).
سائق (جازان – وظيفة واحدة).
سائق (الرياض – وظيفة واحدة).
سائق (حائل – وظيفة واحدة).