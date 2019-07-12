كلوب يقول انتقالات ليفربول لن تكون «الأكبر»

لندن - الوئام:

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن سوق انتقالات هذا الصيف لن يكون كبيرا مع منافسة أليكس أوكسليد-تشامبرلين ورايان بروستر على مكان في التشكيلة الأساسية.

وشارك أوكسليد-تشامبرلين في مباراتين فقط في الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة واكتفى فريقه بالمركز الثاني خلف مانشستر سيتي في الدوري ونال لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام هوتسبير في النهائي.

ولم يلعب بروستر أي مباراة رسمية لكن اللاعب البالغ عمره 19 عاما أظهر إمكاناته لكلوب خلال الفوز 6-صفر على ترانمير روفرز في مباراة ودية أمس الخميس.

وأبلغ كلوب الصحفيين عند سؤاله بشأن الانتقالات المتوقعة “حصلنا عليهم بالفعل لكنكم لا تدركون ذلك.”بروستر وأوكسليد-تشامبرلين لم يلعبا في الموسم الماضي”.

وتعاقد ليفربول مع المدافع الهولندي سيب فان دن بيرج (17 عاما) قادما من جفوله في الشهر الماضي بينما رحل داني إينجس ودانييل ستوريدج وألبرتو مورينو.

وأضاف كلوب “سوق الانتقالات ما زال مفتوحا حتى الثامن من أغسطس… سنرى ماذا سنفعل لكن لا أعتقد أنه سيكون الأكبر في التاريخ”.

وكال كلوب المديح لبروستر بعد أدائه في برنتون بارك وقال إن اللاعب الشاب سيلعب دورا مهما في الموسم المقبل عندما ينطلق

بمواجهة ضيفه نوريتش سيتي الوافد الجديد في التاسع من أغسطس آب.

وتابع المدرب الألماني “رايان بروستر مهاجم رائع… أنا سعيد للغاية. سيكون له دور مهم في الموسم الجديد لكن مدى أهميته؟ هذا يعتمد عليه وسنرى”.

وأضاف “سيكون عليه اللعب في أكثر من مركز لأن مركز المهاجم جيد وربما في الجناح وسنرى كيف ستكون التشكيلة. ستتاح له بعض الفرص أنا واثق من ذلك”.