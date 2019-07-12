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بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الجبل الأسود

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الجبل الأسود
weam.co/600233
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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