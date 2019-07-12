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في 2019 بفعل إنتاج أمريكا

وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضا بإمدادات سوق النفط

وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضا بإمدادات سوق النفط
weam.co/600234
واشنطن- الوئام:

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي سيفوق الطلب العالمي المتعثر ويؤدي إلى تراكم كبير للمخزونات في انحاء العالم في الأشهر التسعة القادمة.

ويبدو أن التوقعات تنبئ بالحاجة إلى أن تخفض أوبك وحلفاؤها الإنتاج لتحقيق توازن في السوق على الرغم من تمديد اتفاقهم القائم، متوقعة انخفاض الطلب على نفط أوبك إلى 28 مليون برميل يوميا فقط في أوائل 2020.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري “شح الإمدادات في السوق ليس المشكلة في الوقت الراهن ويبدو أن أي إعادة للتوازن قد تأجلت إلى المستقبل”.

وأضافت “من الواضح أن هذا يمثل تحديا كبيرا لأولئك الذين يتولون مهمة إدارة السوق” في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة
للبترول (أوبك) ومنتجين حلفاء مثل روسيا.

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