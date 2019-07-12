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رغم التهديدات المتكررة التي وجّهتها واشنطن

أنقرة تعلن أنها بدأت بتسلم منظومة صواريخ إس-400 الروسية

أنقرة تعلن أنها بدأت بتسلم منظومة صواريخ إس-400 الروسية
weam.co/600236
انقرة- الوئام:

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها بدأت تسلّم صواريخ إس-400 الروسية الجمعة، رغم التهديدات المتكررة التي وجّهتها واشنطن إلى أنقرة لعدم حيازة هذه المنظومة الدفاعية المضادة للطائرات.

وقالت الوزارة في بيان إن “تسلم أوّل شحنة من معدّات منظومة الدفاع الجوي إس-400 بدأ في 12 تموز/يوليو في قاعدة مرتد الجوية في أنقرة”.

والقاعدة التي كانت تُسمى “أكينجي” قبل تغيير اسمها إلى “مرتد”، تُعتبر المقرّ العام لضباط الانقلاب الذين حاولوا في تموز/يوليو 2016 الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان. ويُحتفل الاثنين بالذكرى الثالثة لهذا الانقلاب الفاشل.

ورفضت تركيا الأربعاء تهديداً آخر من جانب الولايات المتحدة بشأن شراء الصواريخ الروسية، داعية واشنطن إلى عدم اتخاذ تدابير من شأنها “الإضرار بالعلاقات” الثنائية.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان “ندعو الطرف الأميركي إلى عدم اتخاذ إجراءات مضرة تهدد الدبلوماسية والحوار وتضر بعلاقاتنا”.

ويأتي هذا الإعلان غداة تحذير أميركي جديد لأنقرة من شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس الثلاثاء أن “تركيا ستواجه عواقب حقيقية وسلبية إذا قبلت منظومة إس-400”.

وتعارض الولايات المتحدة بشدة شراء تركيا لنظام إس-400، معتبرة أن الأنظمة الروسية تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا.

بالإضافة إلى ذلك، ترى واشنطن خطرا حقيقيا في إمكانية تمكن المشغلين الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الأميركية الجديدة “أف-35″، التي تريد أنقرة شراءها أيضاً.

وكانت واشنطن منحت تركيا في مطلع حزيران/يونيو مهلة تنتهي في 31 تموز/يوليو للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأميركية.

وأكد إردوغان في أواخر حزيران/يونيو بعد لقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب أنه لا يخشى تعرّض بلاده لعقوبات بسبب شراء صواريخ “إس-400”.

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