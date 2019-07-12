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الشرطة تبحث وجود علاقة محتملة بين رسائل تهديد لمساجد في ألمانيا

الشرطة تبحث وجود علاقة محتملة بين رسائل تهديد لمساجد في ألمانيا
weam.co/600239
برلين- الوئام:

عقب تهديد بتفجير قنبلة في مسجد بمدينة إيزلون، غربي ألمانيا، تبحث سلطات حماية أمن الدولة ما إذا كان هناك صلة بين هذا التهديد وتهديدات مماثلة تلقاها “المسجد المركزي” في كولونيا التابع لاتحاد “ديتيب” الإسلامي التركي، ومسجدان آخران في
ميونخ.

وقال المتحدث باسم السلطات في مدينة هاجن اليوم الجمعة: “لا توجد نتائج محددة حتى الآن”.

وبحسب البيانات، تلقى مسجد تابع لاتحاد “ديتيب” في مدينة إيزلون تهديدا عبر بريد إلكتروني عقب ظهر أمس الخميس، تضمن تحذيرا من تفجير قنبلة أمام مدخل المسجد.

وقامت الشرطة بتطويق المسجد ومحيطه على نطاق واسع، وتفتيشه باستخدام كلاب بوليسية. وألغت الشرطة التحذير الأمني مساء أمس.

كما تم إخلاء مسجدين في حيي بازينج وفرايمان بمدينة ميونخ جنوبي البلاد مساء أمس عقب تلقي تهديدات عبر رسائل إلكترونية. ولم تكشف عمليات التفيتش هناك عن وجود أي شيء مشبوه.

وكانت السلطات الألمانية أخلت “المسجد المركزي” في كولونيا يوم الثلاثاء الماضي، وفرضت طوقا أمنيا حوله على نطاق واسع، وذلك عقب تلقي تهديد بتفجير قنبلة. وتم إلغاء التحذير الأمني عقب تمشيط مجمع المسجد.

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