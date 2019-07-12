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ومهام ثقيلة تنتظره

كاشيما انتلرز يعلن انتقال هيروكي آبي الى برشلونة

كاشيما انتلرز يعلن انتقال هيروكي آبي الى برشلونة
weam.co/600250
برشلونة - الوئام:

أعلن كاشيما انتلرز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا، الجمعة عن انتقال مهاجمه الشاب هيروكي آبي الى العملاق برشلونة بطل الدوري الإسباني.

وقال النادي الياباني في حسابه على “تويتر”: “آبي توصل الى اتفاق مبدئي مع الناديين للانتقال الى برشلونة من أجل اللعب في الدرجة الأولى الإسبانية”، ناقلا رسالة عن مهاجمه البالغ 20 عاما قال فيها “منذ تخرجي من الثانوية، أمضيت عامين ونصف مع كاشيما انتلرز وتمكنت من النضوج كشخص ولاعب محترف على السواء”.

وكشف أن “قرار ترك الفريق كان صعبا لكني قررت الانتقال الى برشلونة، لأني أعتقد بأن التحديات المتعددة التي سأوجهها الآن، ضرورية جدا من أجل تطوري”.

ويعد آبي بمستقبل باهر، وهو كان مع منتخب بلاده الذي شارك كضيف في بطولة كوبا أميركا الشهر الماضي حيث انتهى مشواره عند دور المجموعات بتعادلين وهزيمة، وسجل بدايته الدولية في الجولة الأولى ضد تشيلي (صفر-4) في 17 يونيو حين دخل في الدقيقة 66.

ولعب آبي دورا مؤثرا أيضا في قيادة كاشيما انتلرز للفوز بلقب دوري أبطال آسيا لعام 2018 على حساب برسيبوليس الإيراني.

ومن المتوقع أن يبدأ آبي مشواره الإسباني مع الفريق الرديف لبرشلونة ما أن تحسم الصفقة بشكل رسمي.

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