التعليقات: 0

في مدينة شيكاجو

القبض على المغني الأمريكي آر. كيلي بتهمة ارتكاب جرائم جنسية

القبض على المغني الأمريكي آر. كيلي بتهمة ارتكاب جرائم جنسية
weam.co/600252
نيويورك - الوئام:

قالت وكالة (إن.بي.سي) الإخبارية نقلا عن مسؤولين من جهات إنفاذ القانون إنه تم إلقاء القبض على المغني الأمريكي آر. كيلي في مدينة شيكاجو بتهم ارتكاب جرائم جنسية.

وقالت الوكالة إن محققين من شرطة نيويورك ووزارة الأمن الداخلي ألقوا القبض، أمس الخميس، على المغني البالغ من العمر 52 عاما الذي فاز بعدة جوائز جرامي، ومن المتوقع أن نقله إلى مدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة شيكاجو صن تايمز اليوم الجمعة عن مكتب المدعي العام قوله إن كيلي يواجه 13 اتهاما بارتكاب جرائم جنسية.

وأضافت أن محاميه ستيف جرينبرج أكد اعتقاله لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.

ولم يتسن لـ”رويترز” الوصول بعد إلى جرينبرج للتعقيب.

وفي يونيو، دفع كيلي ببراءته في 11 اتهاما بالاعتداء الجنسي والتحرش أمام محكمة في شيكاجو.

روابط ذات صلة

في أمريكا.. إطلاق سراح مطرب الفضائح الشهير بعد دفع نفقة أطفاله

في أمريكا.. إطلاق سراح مطرب الفضائح الشهير بعد دفع نفقة أطفاله

موجة تهديدات بــ”القنابل” في أنحاء الولايات المتحدة

موجة تهديدات بــ”القنابل” في أنحاء الولايات المتحدة

انتصار لمسلمي نيويورك في قضية مراقبة المساجد

انتصار لمسلمي نيويورك في قضية مراقبة المساجد

«35» مليـون دولار مـن أجل حمـاية دونالد ترامـب

«35» مليـون دولار مـن أجل حمـاية دونالد ترامـب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>