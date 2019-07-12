التعليقات: 0

واستنتاجات عن قوة الجيش الألماني

ألمانيا: السجن عامين ونصف لموظف سابق لإفشاء أسرار الدولة

ألمانيا: السجن عامين ونصف لموظف سابق لإفشاء أسرار الدولة
weam.co/600263
برلين - الوئام:

قضت محكمة ألمانية، بسجن موظف سابق في قطاع التسليح، لمدة عامين وستة أشهر، بتهمة إفشاء أسرار الدولة.

وذكرت المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف، غربي ألمانيا، اليوم، أن المتهم، الذي كان يعمل صحفيا في السابق والذي يبلغ من العمر 56 عاما، سلم خطة تمويل سرية لوزارة الدفاع الألمانية إلى طيار مقاتل صديق له في الجيش الألماني.

وكان الطيار السابق، 60 عاما، الذي كان يعمل أيضا في قطاع التسليح، حُكم عليه من قبل بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وتم تسريح المتهمين الاثنين من عملهما عقب الكشف عن الاتهامات الموجهة إليهما، كما فقد الطيار السابق مستحقات تقاعده.

وكان المتهم، 65 عاما، حصل على خطة مالية مفصلة لمشروعات تسليح من مكتب نائب برلماني عضو في لجنة الشؤون الدفاعية بالبرلمان.

وقال رئيس القضاة: “إنه أمر بديهي أن أي جهاز استخباراتي أجنبي لديه مصلحة كبيرة في الحصول على مثل هذه الوثيقة”.

وبحسب المحكمة الاتحادية الألمانية، تتيح هذه الوثيقة استنتاجات عن قوة الجيش الألماني وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

روابط ذات صلة

المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يتفقان على الإعلان السياسي

المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يتفقان على الإعلان السياسي

الناتو يعرب عن قلقه من حصول تركيا على صواريخ إس-400 الروسية

الناتو يعرب عن قلقه من حصول تركيا على صواريخ إس-400 الروسية

ترامب ينتقد “المعاملة غير العادلة” من قبل منصات الإنترنت

ترامب ينتقد “المعاملة غير العادلة” من قبل منصات الإنترنت

منظمة حقوقية: قوات أفغانية أعدمت مدنيين في مداهمة لمنشأة طبية

منظمة حقوقية: قوات أفغانية أعدمت مدنيين في مداهمة لمنشأة طبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>