مهرجان الأطاولة التراثي يحاكي الماضي ويبرز الحاضر

واس- الوئام

يواصل مهرجان الأطاولة الخامس في محافظة القرى فعالياته المنوعة المقامة حاليًا في سوق ربوع قريش بالأطاولة.

وتتضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالأطاولة حزمة من البرامج والفعاليات التي تحاكي الماضي وتبرز الحاضر المشرق، ومنها الوادي التراثي الذي يعزز الرابط البيئي بين الأجيال المشاركة، وطريقة الحرث والبناء بالحجر والحصاد في الماضي، واستضافات لبعض النجوم والمشاهير من الوطن العربي أجمع والعديد من الفعاليات النسائية كزفّة العروس قديمًا واللعب الشعبي، وغيرها من الأنشطة مثل الأسر المنتجة ومسرح الطفل والمسابقات والبرامج الحية.

كما يحظى زوار المهرجان بتوزيع العديد من الجوائز والهدايا, حيث تبدأ الفعاليات من بعد صلاة العصر وتستمر إلى منتصف الليل.