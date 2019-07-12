المملكة توصي بتفعيل صندوق طوارئ لدعم الدول المتضررة من الجراد الصحراوي

الرياض- الوئام

دعت المملكة العربية السعودية ممثلةّ بوزارة البيئة والمياه والزراعة، لعقد الاجتماع التشاوري لوكلاء وزارات الزراعة في دول أعضاء هيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى في القاهرة، صباح أمس الأول، لمتابعة حالة الجراد الصحراوي والأضرار الناجمة عنه خلال الفترة الماضية.

وأوضح وكيل الوزارة المهندس أحمد العيادة، الوزارة، أنّ الاجتماع خرج بمجموعة من التوصيات لخدمة دول المنظمة والمتضررة من آفة الجراد الصحراوي وأبرزها تفعيل صندوق الطوارئ تساهم فيه كل دول الأعضاء، لدعم الدول التي يتكاثر بها والتى لديها ضعف في إمكانيات التصدّي لها، مشيرة إلى أنّ الصرف سيكون تحت متابعة الهيئة لتعظيم الفائدة منه.

وحثّ “العيادة”، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – FAO للقيام بدورها في دعم الدول المتضررة والتدخل السريع، من أجل مكافحة الآفة التي تهدّد المنتجات الزراعية في الدول المتضررة أو الدول التي قد تتضرّر منها.