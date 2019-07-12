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البحرين تدين قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط بريطانية

البحرين تدين قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط بريطانية
weam.co/600293
واس- الوئام

أدانت مملكة البحرين بشدة، قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط تجارية تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، في عمل عدائي يجسد إصرارًا إيرانيًا على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين، عن تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة المتحدة، مشددة على ضرورة أن تتوقف إيران عن هذه الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي، وأن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد وتتعامل مع دول العالم بشفافية ومصداقية وبلغة بناءة بعيدة عن التهديد والوعيد، وأن تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وذلك حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.

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