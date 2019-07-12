بالفيديو والصور.. العواصف الرملية تتسبب في تصادم 15 سيارة بجازان

جازان- الوئام- عبدالله العازمي

تسببت العواصف الرملية والغبار في تصادم عدد كبير من السيارات على طريق بيش، ما تسبب في وقوع أضرار في المركبات، حسب التفاصيل التي حصلت عليها “الوئام”.

تلقت غرفة العمليات، مساء اليوم الجمعة، بلاغًا بوجود تصادم عدة سيارات على مدخل بيش الجنوبي، ووجود مصابين في الموقع، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق، تبين وجود 4 إصابات متوسطة إلى بسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج.

وتأمل هيئة الهلال الأحمر السعودي، من سائقي السيارات توخي الحذر والتقيد بالسرعة المحددة وبأنظمة المرور وإرشاداته تفاديًا لوقوع الحوادث وسلامة عابري الطريق، وذلك نظرًا لحلول موسم الغبار بالمنطقة الذي يتسسب في عدم وضوح الرؤية.