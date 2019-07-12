السلطات الكندية تعثر على جثة المبتعث المفقود في شلالات نياجرا #مفقود_شلالات_نياجرا

متابعات- الوئام

عثرت السلطات الكندية على جثة المبتعث السعودي ‎قاسم عداوي الذي سقط في شلالات ‎نياجرا أثناء تواجده هناك برفقة أسرته، ومن المقرر أن يتم نقل جثمانه إلى السعودية في أسرع وقت.

وقال عيسى يحيى عداوي، شقيق الفقيد، إن “قاسم” ذهب في رحلة لمشاهدة الشلال، بعد أن ترك زوجته وأبنائه الثلاثة “عبدالله 12 عامًا، “أرجوان” 10 أعوام، “محمد” 3 أعوام، على جانب الشلال، ولم يعد بعد مرور ساعتين.

يشار إلى أن وزارة الخارجية تلقت اتصالًا يفيد بأن المواطن قاسم يحيى عداوي سقط في شلالات نياجرا حسب إفادة زوجته المتواجدة معه في الولايات المتحدة.

وعلى الفور، صدرت التوجيهات بسرعة التواصل مع السلطات الأمريكية والإفادة بما يستجد بشأن الموضوع، وتأمين أوضاع أسرة المفقود المتواجدة هناك وتأمين الرعاية والسكن لها.