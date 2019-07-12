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الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا
weam.co/600326
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/07/13 في المملكة.

وقالت إنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، الخط الواصل ما بين الليث وجازان، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، الشرقية، الرياض، نجران، أجزاء من الحدود الشمالية، أجزاء من الجوف.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير.

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